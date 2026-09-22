eBay Aktie 956191 / US2786421030
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22.09.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay tendiert am Abend nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von eBay. Im NASDAQ-Handel gewannen die eBay-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 110,23 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'257 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die eBay-Aktie legte bis auf 110,25 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 108,84 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 371'581 eBay-Aktien umgesetzt.
Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,31 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eBay-Aktie mit einem Kursplus von 8,23 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,03 USD am 18.02.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,79 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat eBay mit einem Umsatz von insgesamt 3.14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,37 Prozent gesteigert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,14 USD je eBay-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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