eBay Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von eBay

Um 16:28 Uhr rutschte die eBay-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 107,93 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'248 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die eBay-Aktie bis auf 107,60 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 108,84 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 76'680 eBay-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 119,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 10,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 38,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,16 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 USD belaufen. Am 05.08.2026 lud eBay zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 6,14 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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