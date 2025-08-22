eBay Aktie News: eBay fällt am Freitagabend

Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 98,68 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 21'515 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die eBay-Aktie bis auf 98,16 USD. Bei 99,56 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 804'838 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 markierte das Papier bei 101,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Bei 56,40 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eBay-Aktie derzeit noch 42,85 Prozent Luft nach unten.

eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 2.74 Mrd. USD gegenüber 2.58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,45 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

