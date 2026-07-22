eBay Aktie News: eBay am Mittwochabend mit Verlusten

Das Papier von eBay gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 111,55 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 25'743 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eBay-Aktie bisher bei 111,45 USD. Bei 113,96 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 281'263 eBay-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 119,31 USD. 6,96 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,13 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eBay-Aktie derzeit noch 30,86 Prozent Luft nach unten.

Nachdem eBay seine Aktionäre 2025 mit 1,16 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 USD je Aktie ausschütten. Am 29.04.2026 äusserte sich eBay zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2.58 Mrd. USD umgesetzt.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,11 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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