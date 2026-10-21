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21.10.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay am Mittwochabend im Plus

eBay Aktie News: eBay am Mittwochabend im Plus

Die Aktie von eBay zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von eBay zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 123,06 USD.

eBay
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 123,06 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'758 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die eBay-Aktie bei 123,21 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 119,46 USD. Bisher wurden via NASDAQ 264'204 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,55 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2026 (78,03 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,59 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,16 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. eBay liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,21 USD gegenüber 0,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 6,14 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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