eBay Aktie News: eBay gibt am Abend nach

Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 108,91 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'110 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte eBay-Aktie bei 108,20 USD. Bei 111,49 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 422'774 eBay-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 119,31 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2026). Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 8,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eBay-Aktie derzeit noch 28,35 Prozent Luft nach unten.

Nachdem eBay seine Aktionäre 2025 mit 1,16 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 05.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eBay 0,79 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,14 USD je eBay-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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