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21.09.2026 16:29:00

eBay Aktie News: eBay tendiert am Montagnachmittag tiefer

eBay Aktie News: eBay tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Aktie von eBay gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die eBay-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 110,07 USD.

eBay
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Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 110,07 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'918 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte eBay-Aktie bei 108,92 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,49 USD. Zuletzt wechselten 169'672 eBay-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 119,31 USD erreichte der Titel am 21.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 78,03 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 29,11 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,16 USD aus. Am 05.08.2026 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 3.14 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2.74 Mrd. USD umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2026 6,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Denis Radovanovic / Shutterstock.com
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