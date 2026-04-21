eBay Aktie News: eBay verzeichnet am Dienstagabend Verluste

Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,4 Prozent auf 105,67 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'305 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die eBay-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 104,00 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 106,71 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 391'625 eBay-Aktien.

Am 21.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 107,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 64,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 63,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem eBay seine Aktionäre 2025 mit 1,16 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 USD je Aktie ausschütten. Am 18.02.2026 äusserte sich eBay zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 2.98 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.60 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eBay einen Gewinn von 6,03 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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