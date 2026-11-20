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20.11.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay am Freitagabend mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von eBay zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die eBay-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Um 20:26 Uhr sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 117,85 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 22'881 Punkten liegt. Die eBay-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 120,32 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 118,42 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 482'354 eBay-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 127,74 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,39 Prozent. Bei 78,03 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 33,79 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,16 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 1,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 USD je Aktie erzielt worden. eBay hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.21 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 6,29 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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