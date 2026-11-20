Die eBay-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 119,90 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 23'397 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die eBay-Aktie bei 120,32 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,42 USD. Der Tagesumsatz der eBay-Aktie belief sich zuletzt auf 175'417 Aktien.

Bei einem Wert von 127,74 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). 6,54 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2026 auf bis zu 78,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,92 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,16 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,24 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eBay am 28.10.2026. Das EPS belief sich auf 1,10 USD gegenüber 1,35 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,85 Prozent auf 3.21 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2026 6,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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