eBay Aktie 956191 / US2786421030
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20.10.2026 16:29:00
eBay Aktie News: eBay am Nachmittag in Grün
Die Aktie von eBay zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 120,68 USD zu.
Die eBay-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 120,68 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'515 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die eBay-Aktie bei 122,14 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 120,85 USD. Bisher wurden via NASDAQ 88'494 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,55 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 3,21 Prozent zulegen. Bei 78,03 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eBay-Aktie derzeit noch 35,34 Prozent Luft nach unten.
eBay-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,16 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 USD aus. eBay veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 3.14 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2.74 Mrd. USD umgesetzt.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 6,14 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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