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20.08.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay am Abend fester

eBay Aktie News: eBay am Abend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 104,84 USD.

eBay
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Das Papier von eBay konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 104,84 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'045 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die eBay-Aktie bei 105,10 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,29 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 665'447 eBay-Aktien umgesetzt.

Bei 119,31 USD erreichte der Titel am 21.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,80 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,03 USD ab. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 34,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 USD, nach 1,16 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 äusserte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,79 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 3.14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.74 Mrd. USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
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