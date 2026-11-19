Das Papier von eBay gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 118,72 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 24'067 Punkten steht. Die eBay-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,72 USD nach. Bei 121,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 288'453 eBay-Aktien den Besitzer.

Bei 127,74 USD markierte der Titel am 06.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,60 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,03 USD am 18.02.2026. Mit einem Kursverlust von 34,27 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,24 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 28.10.2026 vor. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 3.21 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2.87 Mrd. USD umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,29 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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