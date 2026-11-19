Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 120,67 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'575 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die eBay-Aktie bis auf 120,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,40 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 62'966 eBay-Aktien.

Bei 127,74 USD markierte der Titel am 06.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,86 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 35,34 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,16 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 USD. Am 28.10.2026 äusserte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eBay 1,35 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.87 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.21 Mrd. USD ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,29 USD je Aktie in den eBay-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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