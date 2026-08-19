eBay Aktie News: Anleger schicken eBay am Abend ins Plus

Das Papier von eBay legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 103,63 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'324 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die eBay-Aktie bei 105,45 USD. Mit einem Wert von 103,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 405'012 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 119,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 15,13 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,03 USD. Dieser Wert wurde am 18.02.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 32,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,16 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 äusserte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.14 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.74 Mrd. USD in den Büchern standen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 6,74 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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