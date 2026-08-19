eBay Aktie News: eBay zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 104,22 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'226 Punkten tendiert. Bei 105,45 USD erreichte die eBay-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 103,80 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten eBay-Aktien beläuft sich auf 84'019 Stück.

Bei 119,31 USD erreichte der Titel am 21.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 14,47 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 78,03 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,13 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,16 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 USD. Am 05.08.2026 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.14 Mrd. USD ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 6,74 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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