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19.05.2026 20:27:13

eBay Aktie News: Anleger schicken eBay am Abend ins Plus

eBay Aktie News: Anleger schicken eBay am Abend ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von eBay. Das Papier von eBay konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 114,77 USD.

eBay
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Das Papier von eBay konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 114,77 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'975 Punkten tendiert. Die eBay-Aktie legte bis auf 114,83 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 113,62 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 571'056 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 116,82 USD erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 1,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,78 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,16 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 USD belaufen. Am 29.04.2026 äusserte sich eBay zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

In der eBay-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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