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19.03.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay gibt am Donnerstagabend ab

eBay Aktie News: eBay gibt am Donnerstagabend ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von eBay. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 91,35 USD.

eBay
71.47 CHF -2.50%
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Um 20:26 Uhr fiel die eBay-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 91,35 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 22'089 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die eBay-Aktie bis auf 89,57 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 641'879 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 58,73 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 55,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 18.02.2026. In Sachen EPS wurden 1,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eBay 1,40 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,68 Prozent auf 2.98 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.60 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eBay einen Gewinn von 6,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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