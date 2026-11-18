Das Papier von eBay konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,4 Prozent auf 121,47 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'447 Punkten steht. In der Spitze gewann die eBay-Aktie bis auf 122,38 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 118,19 USD. Bisher wurden via NASDAQ 342'005 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 127,74 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eBay-Aktie mit einem Kursplus von 5,16 Prozent wieder erreichen. Am 18.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,03 USD. Abschläge von 35,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,16 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 USD. eBay liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,35 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat eBay mit einem Umsatz von insgesamt 3.21 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,85 Prozent gesteigert.

Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2026 6,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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