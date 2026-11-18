Das Papier von eBay legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 120,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'427 Punkten liegt. In der Spitze legte die eBay-Aktie bis auf 120,57 USD zu. Bei 118,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 87'653 eBay-Aktien.

Am 06.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 127,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 34,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,16 USD aus. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 1,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent auf 3.21 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,29 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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