eBay Aktie News: eBay am Freitagabend im Minusbereich

Der eBay-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 112,21 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'420 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eBay-Aktie bisher bei 111,30 USD. Bei 111,49 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 669'558 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 119,31 USD erreichte der Titel am 21.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 5,95 Prozent niedriger. Bei 78,03 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,16 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.14 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eBay einen Gewinn von 6,14 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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