eBay Aktie News: eBay am Freitagnachmittag in Rot

Das Papier von eBay gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 112,73 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'392 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eBay-Aktie bisher bei 111,30 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 111,49 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 456'015 eBay-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (119,31 USD) erklomm das Papier am 21.05.2026. Gewinne von 5,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,03 USD. Dieser Wert wurde am 18.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eBay-Aktie derzeit noch 30,78 Prozent Luft nach unten.

eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,23 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 05.08.2026. Das EPS belief sich auf 1,21 USD gegenüber 0,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.14 Mrd. USD im Vergleich zu 2.74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,14 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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