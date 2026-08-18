eBay Aktie News: eBay am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen

Die eBay-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 103,09 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'316 Punkten liegt. Die eBay-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 104,21 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 101,39 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'025'881 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,31 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 15,73 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,03 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 24,31 Prozent sinken.

Nach 1,16 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 USD je eBay-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.14 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2.74 Mrd. USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 3 Jahren verdient

GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor einem Jahr abgeworfen