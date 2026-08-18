eBay Aktie 956191 / US2786421030
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18.08.2026 16:29:00
eBay Aktie News: eBay am Dienstagnachmittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von eBay. Das Papier von eBay legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 103,00 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 103,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'365 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die eBay-Aktie sogar auf 103,04 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 101,39 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 457'593 eBay-Aktien umgesetzt.
Am 21.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 119,31 USD an. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 13,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,03 USD ab. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 24,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,16 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 USD belaufen. eBay gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat eBay mit einem Umsatz von insgesamt 3.14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,37 Prozent gesteigert.
Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,14 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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