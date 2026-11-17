Um 20:26 Uhr rutschte die eBay-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 117,76 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'252 Punkten steht. Das Tagestief markierte die eBay-Aktie bei 117,62 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 119,89 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 535'979 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.11.2026 markierte das Papier bei 127,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,47 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,03 USD am 18.02.2026. Mit Abgaben von 33,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,16 USD aus. eBay liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte eBay ein EPS von 1,35 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.21 Mrd. USD – ein Plus von 11,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2.87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,29 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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