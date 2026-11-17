Die eBay-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 119,53 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'408 Punkten realisiert. Im Tief verlor die eBay-Aktie bis auf 119,01 USD. Bei 119,89 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 117'562 eBay-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 127,74 USD. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 6,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2026 (78,03 USD). Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 53,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,24 USD aus. Am 28.10.2026 äusserte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.21 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2026 6,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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