eBay Aktie News: eBay zeigt sich am Donnerstagabend fester

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 111,43 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'396 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die eBay-Aktie bei 113,12 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,27 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 543'239 eBay-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,31 USD. Dieser Kurs wurde am 21.05.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 6,60 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Mit einem Kursverlust von 29,97 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

eBay-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,16 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.14 Mrd. USD – ein Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,14 USD je eBay-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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