eBay Aktie 956191 / US2786421030
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17.09.2026 16:29:00
eBay Aktie News: eBay am Nachmittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von eBay. Das Papier von eBay konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 110,31 USD.
Das Papier von eBay legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 110,31 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'406 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die eBay-Aktie sogar auf 110,68 USD. Bei 109,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 187'942 eBay-Aktien umgesetzt.
Am 21.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 119,31 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eBay-Aktie mit einem Kursplus von 8,15 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 78,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 29,26 Prozent sinken.
eBay-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,16 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.14 Mrd. USD – ein Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 6,14 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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