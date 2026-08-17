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17.08.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay am Abend tiefer

eBay Aktie News: eBay am Abend tiefer

Die Aktie von eBay gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die eBay-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 102,38 USD abwärts.

eBay
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Die eBay-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 102,38 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'655 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die eBay-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,97 USD aus. Bei 102,36 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten eBay-Aktien beläuft sich auf 797'997 Stück.

Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,31 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 14,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 23,78 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,16 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.14 Mrd. USD im Vergleich zu 2.74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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