eBay Aktie News: eBay am Nachmittag mit Verlusten

Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 102,17 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'719 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die eBay-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 102,01 USD aus. Mit einem Wert von 102,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 102'986 eBay-Aktien.

Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 119,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 14,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 23,63 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,16 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 05.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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