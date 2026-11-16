Um 20:26 Uhr ging es für die eBay-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 119,59 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 24'553 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eBay-Aktie bisher bei 119,05 USD. Mit einem Wert von 120,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der eBay-Aktie belief sich zuletzt auf 246'611 Aktien.

Am 06.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 127,74 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 6,81 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 34,75 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,24 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,16 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eBay am 28.10.2026. Das EPS belief sich auf 1,10 USD gegenüber 1,35 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.21 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2026 6,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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