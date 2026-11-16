eBay Aktie News: eBay tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 119,81 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'585 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die eBay-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 119,39 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65'869 eBay-Aktien.

Am 06.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 127,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 78,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,16 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 USD. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eBay 1,35 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 3.21 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.87 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,29 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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