|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 16:29:00
eBay Aktie News: eBay tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von eBay gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 119,81 USD ab.
Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 119,81 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'585 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die eBay-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 119,39 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65'869 eBay-Aktien.
Am 06.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 127,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 78,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,16 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 USD. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eBay 1,35 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 3.21 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.87 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,29 USD je eBay-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur eBay-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 5 Jahren verdient
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 3 Jahren abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu eBay Inc.
|
16:29
|eBay Aktie News: eBay tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
13.11.26
|eBay Aktie News: eBay zeigt sich am Abend fester (finanzen.ch)
|
13.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
23.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu eBay Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.