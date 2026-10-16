eBay Aktie 956191 / US2786421030
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16.10.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay am Freitagabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von eBay gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die eBay-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 119,94 USD abwärts.
Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 119,94 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'130 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der eBay-Aktie ging bis auf 119,22 USD. Bei 123,94 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 398'162 eBay-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2026 auf bis zu 124,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,84 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,03 USD ab. Abschläge von 34,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,16 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 1,21 USD. Im letzten Jahr hatte eBay einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,14 USD je Aktie in den eBay-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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