eBay Aktie News: eBay am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 122,39 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'509 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die eBay-Aktie bis auf 122,01 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,94 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 158'358 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 124,55 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eBay-Aktie mit einem Kursplus von 1,77 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,03 USD am 18.02.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 56,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,16 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 USD aus. eBay liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 3.14 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass eBay ein EPS in Höhe von 6,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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