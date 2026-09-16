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16.09.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay am Mittwochabend mit Kursplus

eBay Aktie News: eBay am Mittwochabend mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 108,93 USD.

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Das Papier von eBay legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 108,93 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'151 Punkten steht. Die eBay-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 109,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 107,44 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 413'792 eBay-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 119,31 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,03 USD. Dieser Wert wurde am 18.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für eBay-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte eBay am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3.14 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,14 USD je eBay-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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