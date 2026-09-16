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16.09.2026 16:29:00

eBay Aktie News: eBay am Mittwochnachmittag in Rot

eBay Aktie News: eBay am Mittwochnachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 107,50 USD.

eBay
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Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 107,50 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'144 Punkten liegt. In der Spitze büsste die eBay-Aktie bis auf 106,10 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,44 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 216'721 eBay-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 119,31 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2026). 10,98 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 78,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,41 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für eBay-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte eBay am 05.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.14 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2.74 Mrd. USD umgesetzt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass eBay ein EPS in Höhe von 6,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
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