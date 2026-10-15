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15.10.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay am Donnerstagabend in Grün

eBay Aktie News: eBay am Donnerstagabend in Grün

Die Aktie von eBay gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von eBay legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,9 Prozent auf 122,65 USD.

eBay
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Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 122,65 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'574 Punkten steht. Die eBay-Aktie zog in der Spitze bis auf 124,55 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 118,07 USD. Bisher wurden via NASDAQ 622'288 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (124,55 USD) erklomm das Papier am 15.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,55 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,03 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 36,38 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 05.08.2026 vor. Das EPS lag bei 1,21 USD. Im letzten Jahr hatte eBay einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent auf 3.14 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eBay einen Gewinn von 6,14 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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