eBay Aktie News: eBay am Nachmittag gefragt

Im NASDAQ-Handel gewannen die eBay-Papiere um 16:28 Uhr 3,0 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'479 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die eBay-Aktie bei 120,81 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,07 USD. Bisher wurden heute 102'758 eBay-Aktien gehandelt.

Am 15.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,34 Prozent. Bei einem Wert von 78,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2026). Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 35,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,16 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,21 USD gegenüber 0,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,14 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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