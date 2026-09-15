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15.09.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay am Abend mit negativen Vorzeichen

eBay Aktie News: eBay am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von eBay gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die eBay-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 108,01 USD abwärts.

eBay
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Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 108,01 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'998 Punkten steht. In der Spitze fiel die eBay-Aktie bis auf 106,56 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,32 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 288'803 eBay-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,31 USD. Dieser Kurs wurde am 21.05.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 10,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2026 Kursverluste bis auf 78,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 27,76 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,16 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eBay am 05.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte eBay ein EPS von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.14 Mrd. USD im Vergleich zu 2.74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

In der eBay-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
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