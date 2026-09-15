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15.09.2026 16:29:00

eBay Aktie News: eBay am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

eBay Aktie News: eBay am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von eBay gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die eBay-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 107,78 USD abwärts.

eBay
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Die eBay-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 107,78 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'028 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der eBay-Aktie ging bis auf 107,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,32 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 86'440 eBay-Aktien.

Bei einem Wert von 119,31 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2026). 10,69 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,16 USD aus. Am 05.08.2026 lud eBay zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 3.14 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2.74 Mrd. USD umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,14 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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