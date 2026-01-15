eBay Aktie News: eBay am Abend in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,5 Prozent auf 95,83 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 23'618 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die eBay-Aktie sogar auf 97,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,76 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 543'259 eBay-Aktien.

Bei 101,15 USD markierte der Titel am 16.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 5,26 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 58,73 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 63,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,08 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte eBay am 29.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.87 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,46 USD je eBay-Aktie.

