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14.10.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay am Abend leichter

eBay Aktie News: eBay am Abend leichter

Die Aktie von eBay gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 116,13 USD.

eBay
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Um 20:26 Uhr rutschte die eBay-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 116,13 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'672 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eBay-Aktie bisher bei 115,96 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,14 USD. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 265'752 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 119,31 USD erreichte der Titel am 21.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,73 Prozent. Bei einem Wert von 78,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2026). Mit einem Kursverlust von 32,81 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 USD aus. eBay liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie vermeldet. eBay hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass eBay ein EPS in Höhe von 6,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
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