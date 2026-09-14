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14.09.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay tendiert am Abend nordwärts

eBay Aktie News: eBay tendiert am Abend nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von eBay. Zuletzt wies die eBay-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 109,79 USD nach oben.

eBay
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Um 20:26 Uhr wies die eBay-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 109,79 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'282 Punkten tendiert. Der Kurs der eBay-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 110,63 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,30 USD. Bisher wurden via NASDAQ 461'032 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 119,31 USD an. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 7,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 78,03 USD erreichte der Anteilsschein am 18.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 28,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,16 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,14 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
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