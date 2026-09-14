eBay Aktie News: eBay steigt am Nachmittag

Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 108,26 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'046 Punkten notiert. Der Kurs der eBay-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 109,40 USD zu. Bei 108,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 144'150 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 119,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,21 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 27,92 Prozent sinken.

eBay-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,16 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2.74 Mrd. USD eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eBay einen Gewinn von 6,14 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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