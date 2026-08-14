eBay Aktie News: eBay büsst am Freitagabend ein

Die eBay-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 104,11 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'696 Punkten liegt. Die eBay-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 103,67 USD ab. Bei 104,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 291'413 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 119,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,60 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,03 USD am 18.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,16 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 USD. eBay liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,37 Prozent auf 3.14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,14 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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