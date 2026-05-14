eBay Aktie News: eBay am Donnerstagabend mit Kurseinbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 112,57 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'625 Punkten realisiert. Die eBay-Aktie sank bis auf 111,77 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,90 USD. Der Tagesumsatz der eBay-Aktie belief sich zuletzt auf 395'601 Aktien.

Bei 113,73 USD erreichte der Titel am 13.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 1,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 63,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 USD aus. eBay liess sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 3.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,12 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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