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13.11.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay zeigt sich am Abend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von eBay. Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 120,92 USD.
Das Papier von eBay konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 120,92 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 25'134 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die eBay-Aktie bis auf 122,20 USD zu. Bei 120,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 247'874 eBay-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 127,74 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Mit einem Zuwachs von 5,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 78,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 54,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,24 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,16 USD je Wertpapier. Am 28.10.2026 hat eBay in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 3.21 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2.87 Mrd. USD umgesetzt.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,29 USD je eBay-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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