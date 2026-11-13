eBay Aktie News: eBay am Nachmittag freundlich

Das Papier von eBay legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 121,18 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'911 Punkten notiert. Bei 122,20 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,68 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61'186 eBay-Aktien.

Bei 127,74 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 5,41 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,03 USD ab. Abschläge von 35,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,24 USD belaufen. Am 28.10.2026 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 1,10 USD. Im letzten Jahr hatte eBay einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.21 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,29 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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