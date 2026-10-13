eBay Aktie News: eBay legt am Dienstagabend zu

Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 115,94 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'209 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die eBay-Aktie bisher bei 116,68 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,18 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 241'718 eBay-Aktien.

Bei 119,31 USD markierte der Titel am 21.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 2,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 78,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 32,70 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,16 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. eBay liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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