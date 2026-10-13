eBay Aktie News: eBay am Dienstagnachmittag in Grün

Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 115,65 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'227 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die eBay-Aktie bei 116,45 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 114,18 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eBay-Aktien beläuft sich auf 69'090 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 119,31 USD erreichte der Titel am 21.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 3,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 78,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,53 Prozent.

Für eBay-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 05.08.2026. Das EPS lag bei 1,21 USD. Im letzten Jahr hatte eBay einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 3.14 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2.74 Mrd. USD umgesetzt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 6,14 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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